Le pape refuse l’invitation d’Orléans

Le maire d’Orléans, Olivier Carré, et Monseigneur Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, ont reçu une réponse négative à l’invitation adressée au pape François, pour présider les 591èmes Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans, en 2020, année du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc.

Voici la lettre :

Monsieur le Maire,

Le 6 décembre dernier, vous avez adressé une lettre à Sa Sainteté le Pape François, pourl’inviter à présider les Fêtes de Jeanne d’Arc et celles du centenaire de sa canonisation, au mois de mai 2020, à Orléans. Il m’a chargé de vous en remercier vivement.

Le Saint-Père tient à vous assurer de sa prière pour vous, ainsi que pour vos proches et pourtous les habitants d’Orléans. Il se réjouit de savoir que « ces fêtes traditionnelles, très populaires et profondément œcuméniques, font la fierté de la population orléanaise qui est très attachée aux valeurs de tolérance et du vivre-ensemble ». Aussi, le Saint-Père forme des vœux pour que la fidélité des habitants de votre ville à la mémoire de sainte Jeanne d’Arc contribue à faire grandir une culture de la rencontre et à rassembler les talents et les compétences de chacun en vue du bien de tous, afinde participer à la construction d’une société plus juste et plus fraternelle, attentive aux petits et aux pauvres. Avec cette espérance, il appel de grand cœur la bénédiction de Dieu sur vous, ainsi que survos proches et sur tous les habitants d’Orléans.

Concernant votre invitation, je regrette de vous annoncer qu’il ne peut pas y répondre positivement, eu égard aux perspectives envisagées.

Je vous assure, Monsieur Le Maire, de ma prière pour votre personne, ainsi que pour les habitants de votre ville, et de mon dévouement.

Mgr Edgar Pena Substitut