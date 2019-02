Le gouvernement rencontre l’épiscopat

Mercredi 13 février s’est déroulée à Matignon la traditionnelle instance de dialogue entre l’Église catholique et les représentants du gouvernement. Parmi les sujets :

Le matin, juste avant la réunion, le Premier ministre lançait un tweet afin qu’on ne l’accuse pas de n’avoir pas réagi :

En une semaine, en France, 5 églises dégradées. Dans notre République laïque, on respecte les lieux de culte. De tels actes me choquent et doivent être unanimement condamnés. Je le dirai aux évêques de France lors de la réunion de l’instance de dialogue avec l’Église catholique.

— Edouard Philippe (@EPhilippePM) 13 février 2019