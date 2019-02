Lettre pastorale : Espérer au cœur des mutations du monde rural

Les évêques d’Auvergne (Diocèses de Clermont, Moulins, Le Puy-en-Velay et Saint-Flour) publient une Lettre Pastorale sur la ruralité, ses défis, ses changements, son Église. Le texte de 35 pages est accessible ici. Mgr François Kalist (Archevêque de Clermont, Mgr Laurent Percerou (évêque de Moulins), Mgr Luc Crepy (évêque du Puy-en-Velay) et Mgr Bruno Grua (évêque de Saint-Flour) écrivent notamment :

Cette lettre pastorale ne donne pas des pistes ou des solutions toutes faites pour relever les défis ainsi posés par le monde rural. Dans le travail préparatoire à cet écrit, certains auraient aimé que les évêques disent clairement ce que les communautés doivent concrètement mettre en œuvre, ou ce qui doit changer dans l’Église pour vivre la fraternité et la proximité. Mais ce serait oublier que la créativité ne se commande pas et, surtout, que l’Esprit souffle où il veut et quand il veut. Il s’agit de faire confiance à tous les baptisés présents dans le monde rural, qui ont à cœur, en de nombreux endroits dans nos diocèses, de regarder, de discerner, de prendre des initiatives et d’oser de nouvelles pratiques pastorales qui répondent aux attentes d’aujourd’hui.

Après l’analyse des situations et le temps du discernement, il importe de proposer des actions, aussi modestes soient-elles, pour que l’Évangile soit annoncé à tous et qu’aucune communauté ne se sente abandonnée. Nous invitons les équipes d’animation pastorale, les conseils pastoraux de paroisse, les mouvements et associations de fidèles, et tous ceux et celles qui le souhaitent, à lire ensemble cette lettre pastorale et à tracer, ensemble, des chemins nouveaux qui manifestent que l’espérance est vivante au cœur des mutations du monde rural !

Puisse cette lettre pastorale renouveler notre regard sur la vie de nos quatre diocèses d’Auvergne. Puisse aussi cette lettre susciter une réflexion approfondie, un dialogue bienveillant et une collaboration féconde avec tous nos concitoyens soucieux de construire dans notre pays des ruralités heureuses et porteuses d’avenir.