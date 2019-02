Mgr Thibault Verny et Mgr Olivier Ribadeau Dumas vont manifester contre l’antisémitisme

Ils ne viennent pas manifester pour dénoncer le charcutage des centaines de milliers d’enfants à naître, lors de la Marche pour la vie, mais ils se déplacent suite à quelques graffitis et insultes, prononcés d’ailleurs par des musulmans… Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris et Mgr Olivier Ribadeau Dumas, Secrétaire général de la Conférence des évêques de France se joindront, pour le compte de la CEF, à la manifestation organisée à Paris mardi 19 février.

Et dans un communiqué, la CEF explique :

La Conférence des évêques de Frances’associe à l’élan national contre l’antisémitisme. Elle adresse un soutien sans faille à la communauté juive de France constituée de ses « frères aînés dans la foi » (Saint Jean-Paul II). « Nous sommes appelés à œuvrer ensemble pour s’assurer que l’antisémitisme soit banni de la communauté humaine » (Pape François 2018).

De même, la Conférence des évêques de France s’inquiète des nombreux actes de vandalisme et de profanation qu’elle constate à l’encontre des églises en France et condamne plus généralement toute attaque et toute violence proférées contre des lieux de cultes ou des croyants en raison de leur religion.

Ces signes de haine proférés au cœur de notre société appellent chacun de nos concitoyens à un sursaut de fraternité.