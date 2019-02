Soutien au manifeste pour la Foi

Le 9 février dernier, le cardinal Gerhard Ludwig Müller, préfet émérite de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a publié un texte de quelques pages intitulé ‘Manifeste pour la Foi” dans lequel il réaffirme les vérités fondamentales de la Foi catholique concernant la Sainte Trinité, la nature de Jésus-Christ, de l’Eglise et des sacrements. Sans le nommer explicitement, le cardinal fait référence au récent document signé à Abou Dabi par le grand imam de l’Université d’Al-Azhar et le Pape François sur le dialogue interreligieux et le respect réciproque.

Six Supérieurs d’instituts ou de communautés religieuses signé une lettre de soutien au Cardinal Müller suite à la publication de ce manifeste :

17 février 2019 Monsieur le Cardinal, Face à la confusion qui se répand dans l’enseignement de la foi, vous venez de rendre public un « Manifeste pour la foi ». Ce texte complet et opportun est un rappel des grandes vérités de la foi catholique, étayé par des références au Catéchisme de l’Église catholique. Il se termine par un appel à la fidélité et au témoignage, adressé spécialement aux évêques et aux prêtres. Nous voulons y répondre en manifestant publiquement à Votre Éminence notre adhésion à sa démarche si éclairante et si consolante pour tous les fidèles. Nous assurons Votre Éminence de notre vive gratitude et de nos prières pour la Sainte Église. R. P. Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé

Supérieur général de la Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie M. l’abbé Philippe Laguérie

Supérieur général de l’Institut du Bon Pasteur Fr. Louis-Marie de Blignières

Prieur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier M. l’abbé Fabrice Loiseau

Supérieur de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine M. le chanoine Louis Valadier

Provincial de France de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre M. l’abbé Benoît Paul-Joseph

Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

