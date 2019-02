Manifestation des “silencieux” à Rome

Hier 19 février, à 14 h, sur la très belles place San Silvestro, dans le centre historique de Rome, des « Silencieux » manifestaient, en prévision de la réunion des présidents des Conférences épiscopales du monde.

Ils étaient cent, venant du monde entier. Ils se sont soigneusement disposés en rectangle, et debout, en silence, récitant le chapelet ou écoutant des textes spirituels, ils ont attendu. Le nom qu’ils ont donné à leur manifestation : sicut acies ordinata, comme une armée rangée en ordre de bataille, ces paroles du Cantique des Cantiques, 6, 9, qu’on applique à la Sainte Vierge.

« Nous participons à cet événement à titre personnel ou au nom d’associations et de journaux unis par l’amour de l’Église, de sa doctrine et de ses institutions », déclaraient les organisateurs. « Fils de l’Église militante, nous sommes ici pour professer publiquement notre foi catholique, mais aussi pour briser le mur du silence. L’église de San Silvestro in Capite, sur cette place, contient la relique de la tête de saint Jean-Baptiste. Le précurseur du Messie a été réduit au silence par Hérode, mais son langage silencieux continue de parler à nos cœurs. Nous nous tenons, de manière respectueuse et ordonnée, pour exprimer symboliquement la résistance de ceux qui ne se plient pas devant le silence. […] Le sommet des présidents des conférences épiscopales, qui s’ouvre le 21 février en présence du Saint-Père, est une occasion historique de traiter non seulement le problème des abus sexuels sur mineurs, mais également le thème de la corruption morale, qui inclut toute violation de la loi divine et naturelle, à commencer par le terrible fléau de l’homosexualité. L’Église ne craint pas la vérité, car elle proclame au monde la vérité de sa tête et de son fondateur, Jésus-Christ. C’est surtout vers lui que nous nous tournons avec cet acte symbolique pour que, en ces temps calamiteux, il vienne au secours de notre faiblesse et avec un seul mot, qu’il sauve son Église ».

Puis une conférence de presse s’est tenue à 15 h 15 à la salle de la Presse étrangère, via dell’Umiltà. Rome n’est pas la France : de très nombreux journalistes interrogeaient les intervenants (dont le professeur Roberto De Mattei, de la Fondation Lépante). Nous reproduisons l’intervention de Jean-Pierre Maugendre, de Renaissance Catholique, qui a répondu à la question : « Un des organisateurs de cette rencontre [des présidents de Conférences épiscopales], le cardinal Blase Cupich, archevêque de Chicago, a déclaré, dans un entretien avec The Tablet, que la fin de ce sommet marquerait le début d’une réforme générale de l’Église. Qu’en pensez-vous ? ».