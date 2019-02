La fête de la Chaire de Saint Pierre à Rome, 22 février, est l’une des fêtes patronales de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP). Depuis 2007, elle invite les fidèles à s’associer à son ministère notamment par la prière. La Confraternité Saint-Pierre est une association regroupant toutes les personnes qui se sentent proches de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et souhaitent soutenir son charisme par leurs prières et leurs sacrifices.

La Confraternité contribue ainsi au service de la Sainte Église Catholique, encourageant les vocations nombreuses, la sanctification des prêtres et leur rayonnement apostolique.

Cette association est née suite à de nombreuses demandes de fidèles désireux d’exprimer leur attachement à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et soutenir par la prière le développement de ses apostolats. Ainsi, la Confraternité Saint-Pierre a été fondée le 22 février 2007, en la Fête de la Chaire de Saint-Pierre.

Les membres de la Confraternité Saint-Pierre s’engagent :

1) à réciter chaque jour une dizaine de chapelet (1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria) pour la sanctification de nos prêtres et pour les vocations sacerdotales

2) à réciter chaque jour également la prière de la Confraternité :

Seigneur Jésus, vous qui êtes né pour rendre témoignage à la vérité et qui aimez jusqu’au bout ceux que vous appelez : daignez exaucer nos prières pour nos pasteurs. Ô vous qui savez tout, vous savez qu’ils vous aiment et qu’ils peuvent tout en vous qui les fortifiez. Sanctifiez-les dans la vérité, leur infusant selon notre demande l’Esprit que vous avez donné à vos Apôtres, afin qu’il les rende semblables à vous en toutes choses. Recevez le témoignage d’amour qu’ils vous portent, vous qui avez accueilli la triple confession de Pierre. Et afin qu’en tous lieux et sans cesse une offrande pure soit offerte à la très Sainte Trinité, daignez accroître leur nombre et les préserver tous dans votre charité. A vous dans l’unité du Père et du Saint-Esprit, honneur et gloire éternels. Ainsi soit-il.

Ou en Latin

V. Memento, Domine, congregationis tuæ.

R. Quam possedisti ab initio.

Oremus.

Domine Jesu, in testimonium Veritatis natus, qui usque in finem diligis quos elegeris, exaudi benigne preces nostras pro nostris pastoribus.

Tu qui omnia nosti, scis quia amant Te et omnia possunt in Te qui eos confortas : sanctifica eos in Veritate, infunde in eis, quæsumus, Spiritum quem Apostolis tuis dedisti, qui eos in omnibus Tui similes efficiat.

Accipe quod Tibi tribuunt testimonium amoris, qui triplici Petri confessioni benignus annuisti.

Et ut oblatio munda sine intermissione Sanctissimæ Trinitati ubique offeratur, novam eis propitius adjunge prolem, et omnes jugiter in Tua serva caritate, qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto unus es Deus, cui gloria et honor in sæcula. Amen.