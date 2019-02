Profanations d’églises : une pétition pour les dénoncer

Spero, une association amie qui vient de se créer, a lancé une pétition dénonçant les profanations d’églises en France, et qui est destinée au ministre de l’Intérieur (et des cultes…). Nous soutenons cette initiative et nous vous invitons à signer cette pétition : c’est ici.

Profanations d’églises : non aux deux poids et deux mesures ! Rien qu’entre le 28 janvier et le 10 février, 9 églises ont été profanées en France. Ce sont des actes extrêmement graves. Mais ce n’est qu’une infime partie de ce genre d’attaques. En effet, en 2018, on a compté DEUX églises profanées PAR JOUR ! Dans l’indifférence totale des médias politiquement corrects et du gouvernement, alors qu’ils s’indignent au moindre fait sur des mosquées. Un cimetière juif est profané ? Le Président se précipite sur place pour condamner et menacer les coupables. Or 80 % des profanations de lieu de culte en France concernent des églises… Les chrétiens devraient-ils s’écraser et subir en silence ? L’association SPERO refuse de se taire et lance cette grande pétition à destination du ministère de l’Intérieur : Dites NON au deux poids deux mesures ! Signez la pétition ! Car il ne s’agit pas seulement d’un vandalisme scandaleux, comme si des malfrats pénétraient chez vous par effraction, cassaient vos fenêtres, brisaient vos vases précieux, arrachaient vos tableaux, éventraient votre canapé, déchiraient vos albums de famille et déféquaient dessus en ricanant, juste pour le plaisir d’abîmer et de salir. Non. Pour les chrétiens, l’église est un lieu bien plus sacré que leur propre maison. Et ceux qui profanent les églises le savent très bien. Leur motivation est très claire, car les signes qu’ils laissent sont explicites : · Ils défoncent la porte à la hache… · Ils brisent des statues, des vitraux… · Ils mettent le feu sur les autels… · Ils renversent les croix… · Ils profanent le tabernacle pour en sortir les hosties consacrées, qu’ils piétinent sauvagement… · Dans l’église Notre-Dame-des-Enfants à Nîmes, une croix infâme avait même été tracée avec des excréments sur le mur et des hosties étaient collées dessus. Ils avaient aussi jeté des excréments sur les enfants de la statue de la Vierge. Oui, leurs actes sont très clairs : ils expriment une haine profonde. Mais le pire, c’est que si on retrouve les coupables, bien souvent, ils s’en tirent pour rien. Comme ces deux vandales qui avaient brisé en deux la statue de la Vierge à Sainte-Gemmes d’Andigné, l’année dernière. Qu’a fait la justice ? Rien. L’affaire a été classée sans suite. Et les médias n’en parlent presque pas. Ils préfèrent parler régulièrement d’ « islamophobie ». Cette pétition s’adresse au ministre de l’Intérieur. Nous lui demandons qu’une liste exhaustive de toutes les attaques antichrétiennes en France soit officiellement publiée. Pour l’heure, l’évêque Mgr Bernard Ginoux, à Montauban, a été le seul à s’inquiéter du «peu de réactions» sur un plan national, alors que c’est une «attaque directe contre la foi catholique». Il estime, par exemple, que «le ministre de l’Intérieur, chargé des cultes, aurait pu envoyer un message à la communauté catholique».

Alors par cette pétition nous exigeons également du ministre de l’intérieur qu’il condamne ces actes sacrilèges, qui sont une atteinte directe aux chrétiens de France et à tous les Français qui respectent l’héritage chrétien de notre pays. Et c’est pourquoi nous vous invitons aussi à la propager en signant la pétition et en la diffusant à toutes vos connaissances, par tous les moyens actuels de communication : les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube…),

Mais aussi dans toutes vos rencontres, dans les groupes que vous fréquentez, et même, pourquoi pas, dans les cafés et les bistrots ! Diffusez simplement le lien, ou proposez d’utiliser votre téléphone en présentant cette page. Il n’est pas acceptable de laisser faire ces profanations sans rien dire. Il n’est pas acceptable que notre patrimoine culturel soit ainsi attaqué. Il n’est pas acceptable de voir les chrétiens ainsi méprisés par les médias et le gouvernement. Alors signez la pétition et diffusez-la. Vous serez tenu au courant de nos avancées, car nous avons bien l’intention de faire bouger les choses.