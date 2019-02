L’Espérance : une école, un collège et un lycée en Vendée

Un lecteur nous invite à faire découvrir ou redécouvrir cet établissement, qui est un établissement sous-contrat d’association dont les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre assurent l’aumônerie et le supériorat sur l’établissement avec deux prêtres et un diacre.

L’institution l’Espérance est un établissement scolaire sous-contrat de cent-soixante élèves réunissant un primaire, un collège et un lycée. Le primaire est mixte et le secondaire (internat et externat) est réservé aux garçons.

A la rentrée 2019 dans le cadre de la réforme du lycée, seront proposés en première les cinq enseignements de spécialité suivants : Histoire, Géographie géopolitique ; Mathématiques ; Physique-chimie ; Sciences de la vie et de la terre et Sciences économiques et sociale ainsi que l’option latin; en terminale les filières S et ES.

L’établissement se situe à Sainte-Cécile en Vendée à trente minutes à l’est de la Roche-sur-Yon. Pour les internes, un système de navettes hebdomadaires est en place vers Angers, Nantes et La Rochelle. L’école est accessible des régions Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine, Ile de France et Centre val de Loire. Le rugby est proposé aux élèves tous les mercredis.

Pour les inscriptions, prendre contact dès maintenant :