Camp vélo avec la Fraternité Saint-Vincent Ferrier

Depuis 23 ans, la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier organise un camp itinérant en vélo pour garçons de 12 à 15 ans, qui a mené les frères et les jeunes cyclistes sur les routes de France. Le camp aura lieu Bretagne du 12 au 26 août.

Deux semaines d’aventure à vélo, à la découverte de la Bretagne, de ses magnifiques paysages, de sa richesse historique et culturelle, de ses grands hommes et de ses saints. Pendant la journée, les garçons roulent par équipe, accompagnés d’un animateur, et nous nous retrouvons tous au bivouac (qui change presque tous les soirs) en fin de journée.

Tous les jours, nous participerons à la messe, et bénéficierons d’un temps d’enseignement et de formation chrétienne. L’un des objectifs du camp est de soutenir et de favoriser le développement de la vie chrétienne des garçons, et de leur permettre de nouer des amitiés solides.

Certains jours seront consacrées à des activités qui nous changeront du vélo (grand jeu, olympiades etc.). Et bien sûr, baignades, veillées, jeux…