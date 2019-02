La Croix accompagne la propagande LGBT

Dans son numéro du 25 février, le quotidien officieux de l’épiscopat publie une tribune anonyme d’un prêtre qui se déclare homosexuel.

Comme il n’y a pas de hasard, cette tribune est publiée juste après le sommet à Rome sur les abus sexuels, lequel sommet a délibérément occulté le problème de l’homosexualité au sein de l’Eglise, alors que 80% des abus ont été commis sur de jeunes hommes.

C’est une remise en cause de l’instruction sur “les critères de discernement vocationnel au sujet des personnes présentant des tendances homosexuelles en vue de l’admission au séminaire et aux ordres consacrés”, publiée en 2005 et approuvée par Benoît XVI.