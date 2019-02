Combien de pratiquants dans la forme extraordinaire en France ?

Notre confrère Paix Liturgique dans sa lettre du 26 février (n°684) poursuit sa radiographie du monde traditionnelle en France et dans le monde, reprenant ainsi une conférence donnée à Rome par Christian Marquant en octobre dernier lors du dernier Pèlerinage Summorum Pontificum.

Extrait de la lettre de Paix Liturgique

Q – Combien cela fait–il pour un pays comme la France ?

CM – Si l’on estime qu’il y a en France environ 450 chapelles où est célébrée la messe traditionnelle et que l’assemblée moyenne y est de 150 fidèles nous avons une base de pratiquants présent d’au minimum de 67 500 fidèles pour un dimanche ordinaire.

Q – C’est ce chiffre que vous corrigeriez ?

CM – Bien sûr ! En lui appliquant le multiplicateur 3 – c’est–à–dire que si l’on estime que chaque dimanche se sont 67 500 fidèles qui assistent à une messe traditionnelle en France il est légitime de penser que les pratiquants de ces chapelles représentent un minimum de 200 000 fidèles catholiques.

Q – C’est assez peu.

CM – Oui c’est peu eu égard au 40 millions de français qui se déclarent catholiques, mais n’oublions pas que parmi ces 40 millions seulement environ 2,4 millions peuvent être considérés comme des pratiquants « réguliers » selon des critères proches de ceux que nous avons retenus pour obtenir le nombre des pratiquants « tradis » en France. Cela signifie que nos 200 000 fidèles qui fréquentent la liturgie traditionnelle pourraient représenter aujourd’hui environ 8 % des pratiquants français ce qui est loin d’être ridicule.

Mais l’on ne peut en rester là et c’est pourquoi on ne peut se contenter de ce type de comptage. En effet, dans mon propos précèdent, j’indiquais que le nombre de chapelles où est célébrée la messe traditionnelle est si modeste que nous devons tenir compte non pas seulement des fidèles qui assistent aux messes « extraordinaires » mais aussi de ceux qui le souhaiteraient mais ne peuvent normalement le faire.