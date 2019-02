Session pour les familles à Sées avec la Fraternité Saint-Pierre

Après le succès de la première édition, la Fraternité Saint-Pierre propose une nouvelle session pour les familles du 11 au 17 août 2019 à Sées.

Chaque été, autour du 15 août, la Fraternité Saint-Pierre organise une session pour les familles désireuses de passer des vacances dans un cadre spirituel, avec une dimension :

– de détente pour tous les membres de la famille.

– de formation à travers des enseignements quotidiens (adultes, enfants par âge).

– spirituelle (messe, adoration, présence de quatre prêtres de la Fraternité Saint-Pierre tout au long de la session, etc.).

– d’amitié chrétienne et de convivialité.

Chaque après-midi, diverses activités (randonnée, sport, visites culturelles, etc.) sont proposées aux familles avec l’accompagnement de prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre.

Les sessions se déroulent à l’Institut Croix-des-Vents, dans le beau cadre de l’ancien séminaire de Sées (en Normandie, près d’Alençon).

Tout est mis en œuvre pour permettre aux familles de passer de belles vacances, sous le regard de Dieu.

Oeuvre des Retraites de la Fraternité Saint-Pierre

Rappelons aussi la récollection pour couples (sans les enfants) du samedi 6 avril au dimanche 7 avril 2019 à Fontgombault (36)