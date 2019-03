40 Days for Life : un Carême de prière pour la vie !

Mercredi prochain 6 mars sera le mercredi des Cendres et donc notre entrée dans cette sainte quarantaine qu’est le Carême…

Comme chaque année, nous vous invitons à un effort particulier de Carême : prier, avec tous nos frères des 40 Days for Life dans le monde pour la fin de l’avortement, et pendant toute la durée du Carême.

Du mercredi des Cendres 6 mars au dimanche des Rameaux 14 avril, des dizaines de milliers de chrétiens vont prier devant des centaines d’avortoirs aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays, sept jours sur sept et 24 heures sur 24 pour obtenir la grâce de la fin de l’avortements et celle d’épargner la vie des enfants à naître. Depuis le lancement de ces campagnes des 40 Days for Life, plus de 15 000 enfants à naître ont été sauvés !

Comment ne pas y prendre part, “de l’arrière”, en priant chaque jour une dizaine de Je Vous salue Marie aux intentions fixées par la coordination de la campagne et au moment de la journée que vous trouverez le plus propice ?

Nous comptons sur votre pieux et fructueux engagement.

Si vous y consentez, merci de nous le signaler ici !

En adhérant à cette chaîne de prière “de l’arrière”, vous recevrez la veille de chaque jour de cette campagne, une lettre quotidienne d’information qui vous donnera l’intention du jour, un texte de la Sainte Écriture à méditer, des informations sur la campagne en cours : notamment des photos des différentes vigiles et le nombre des enfants sauvés au cours de ce Carême 2019 dès qu’il nous sra communiqué par la coordination des 40 Days for Life…

En union de prière pour la vie avec les 40 Days for Life !