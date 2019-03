Orléans : encore un synode qui verrouille les messes

Pas de synode, pas de messe de Pentecôte ! Pour donner l’impression qu’il y a du monde, les autres messes sont supprimées :

Dimanche après-midi, tous les chrétiens du Loiret sont invités à la grande célébration finale à la cathédrale. (Il n’y aura quasiment pas d’autre messe dans le Loiret ce dimanche)

A partir de 14h : accueil et placement dans la Cathédrale puis sous la tente installée sur le parvis. Animation musicale et répétitions des chants, temps de louange et témoignages. Puis célébration eucharistique présidée par Mgr Blaquart et concélébrée par tous les prêtres du diocèse.