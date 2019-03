Communiqué de Mgr Camiade

Dimanche 3 mars, au début de la messe de 10 h 30, en l’église Saint Barthélémy de Cahors, Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, a pris la parole pour lire le communiqué suivant :

« J’ai demandé à l’abbé Ronan de Gouvello, suite à des accusations sérieuses de manquements à ses engagements sacerdotaux, de se retirer le temps nécessaire.

Dans le contexte actuel, je tiens à préciser qu’il ne s’agit en rien de pédocriminalité et que l’absence d’infraction pénale a été vérifiée par la Justice.

Pour les mois à venir, la coordination de la vie paroissiale des paroisses de Cahors, Pradines et Mercuès va être portée par les prêtres, les diacres et des laïcs déjà actifs sur place (des précisions seront données rapidement sur les membres de ce comité et leur mission).

L’abbé Mathias Leclair, en tant que doyen, accompagnera cette période.

Concernant les 900 ans de la cathédrale, les projets en cours sont maintenus. La responsabilité de la « Clé Église » est portée par l’équipe de coordination pilotée par Mlle Jeanne Dumont. Cette équipe est accompagnée directement par l’évêque et le vicaire général.

Au moment où nous allons entrer en carême, portons dans la prière et la pénitence ce temps d’épreuve. Qu’il nous aide tous à purifier notre attachement à Jésus-Christ. »