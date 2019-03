Prochaines Messes en application du Motu Proprio à Acy le Haut (02)

Le site AMDG indique les dates des prochaines messes célébrées en application du Motu Proprio à Acy-le-Haut (à l’est de Soissons). Les messes sont désormais célébrées deux dimanches par mois.

1. ACY – 02280 – Eglise paroissiale : à 9 km de Soissons, 51 km de Château-Thierry

SP – depuis 11/2010

Messes : deux dimanches par mois 10h30

Célébrant : Abbés Thierry Gard (diocèse) et Maxime Quinquis (IBP)

Renseignements : 03 23 53 08 77 (Presbytère)

! Prochaines messes : 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 12 et 26 mai, 9 et 30 juin + Pèlerinage à Vivières le samedi 22 juin