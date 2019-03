Suite à cet article, une lectrice de Perepiscopus nous propose quelques réflexions :

Voici les éléments relevés, suivent des interrogations et des réflexions.

“Sur ce sujet, nous adoptons une posture raisonnée. Nous ne voulons pas développer un discours de persécutions. Nous n’avons pas le désir de nous faire plaindre. Le judaïsme est porteur dans son histoire d’une lutte continuelle contre des groupes antisémites. Nous, les catholiques, aujourd’hui en France n’avons pas à affronter de telles violences au quotidien ! Vous ne partagez donc pas le diagnostic, porté notamment par Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, sur l’existence actuellement en France d’une « cathophobie » ? Non. Des individus se servent de tout pour abîmer l’Église, mais ce n’est pas un phénomène dominant. Nous ne sommes pas victimes de « cathophobie » ! Une évolution culturelle a modifié le rapport entre la religion et l’organisation de la vie en société, voilà le point. Je ne vois pas quels faits permettent à ces politiques de tenir un tel discours. Un chrétien vit ce qu’il a à vivre, à la manière du Christ et non en profitant d’aubaines pour stigmatiser. Il ne serait pas bon de rentrer dans une problématique qui ressemblerait à une prise de pouvoir sur les autres. “

Quelques questions suite à cet étrange texte:

1 “Le judaïsme est porteur dans son histoire d’une lutte continuelle contre des groupes antisémites.”

“Lutte continuelle” ? le terme “antisémite” a été utilisé depuis le 18 ème siècle seulement.

2- “Nous, les catholiques, aujourd’hui en France n’avons pas à affronter de telles violences au quotidien !”

“violences au quotidien” ? n’est-ce pas exagéré ?

3 – “et non en profitant d’aubaines pour stigmatiser”

“aubaines” ? les profanations ?!

“stigmatiser” qui ? des anti-catho ?

C’est vrai qu’il n’y a pas à donner de nom spécifique à ceux qui sont hostiles à l’Eglise Catholique ! Car en stigmatisant, en désignant, en donnant un nom à l’expression d’une hostilité, on crée un mot qui devient lui-même un mot terrible, instrument pour supposer et accuser les autres, mot diabolique. Le mot “antisémite” en est l’exemple et même modèle universel. Ce mot est une arme diabolique pour produire le mal qu’il veut soit disant dénoncer tous azimuts, tous suspectés.

En écrivant “stigmatiser. Il ne serait pas bon de rentrer dans une problématique qui ressemblerait à une prise de pouvoir sur les autres. ” Mgr Pontier écrit une phrase remarquable et qu’il serait bien, en termes appropriés, de commenter largement. Mgr Pontier écrit “stigmatiser… prise de pouvoir sur les autres. ” ! Là , il montre précisément que le mot qui stigmatise une hostilité, est utilisé comme moyen “de prise de pouvoir sur les autres” . C’est bien exactement ce qui est fait avec le mot “antisémite…”. C’est un moyen de prendre le pouvoir sur les autres. Et une arme terrible, puisque arme légale !

Il faut souligner cette phrase remarquable de Mgr Pontier “stigmatiser. Il ne serait pas bon de rentrer dans une problématique qui ressemblerait à une prise de pouvoir sur les autres. “

On a à déplorer les faits de profanation, à effectuer cérémonies et prières de réparation, en temps que catholiques. Mais par un dépôt de plainte, à laisser à la Loi et la Justice des hommes à s’occuper des coupables. Il n’y a pas effectivement à prendre une attitude victimaire ou de victimisation pour “une prise de pouvoir sur les autres”.