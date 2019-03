La session des familles de la Fraternité Saint-Pierre (Août 2019)

Un lecteur nous invite à diffuser cette invitation à la session des familles de la Fraternité Saint-Pierre :

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre invite les familles à une session d’été, à Sées, en Normandie. Forts d’une première expérience réussie l’été dernier, nous recommençons cette année du 11 au 17 août 2019.

Ouverte à toutes les familles avec des enfants jusqu’à 15 ans, la session familiale est une semaine de vacances dans une atmosphère de détente, de sérénité et d’amitié chrétienne. Les journées se déroulent selon un programme bien établi. Au menu, instructions par des prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre, messe quotidienne, activités ludiques et touristiques, adoration et soirée.

La particularité porte sur le fait que les enfants sont pris en charge pendant les diverses instructions, les messes et les repas, ce qui permet aux époux de vivre des moments de prières communes et de se retrouver en toute quiétude. Et pour les enfants de recevoir aussi une formation et vivre des jeux adaptés à leurs âges. Après la prière, les soirées sont l’occasion de grandes discussions et de partager le verre de l’amitié.

Venez nombreux !

Renseignements et inscriptions en ligne sur www.oeuvredesretraites.fr