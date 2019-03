En mars priez Saint Joseph

L’Institut du Bon Pasteur nous invite à prier Saint Joseph en ce mois qui lui est consacré :

Extrait de l’article de l’abbé Zucchi, IBP

Après la Sainte Vierge, saint Joseph est le saint le plus vénérable, grâce à ces privilèges singuliers que la Providence lui a accordés, si intimement liés au Mystère de notre Rédemption.

Voilà pourquoi l’Église lui réserve un culte particulier : la vénération de « Protodulie ». Le culte à saint Joseph n’est pas comparable à celui de Marie, étant donné qu’elle est la Mère de Dieu et la médiatrice de toutes grâces. Cependant, ce culte ne peut, non plus, être mis au même plan que celui des autres saint.

En 1870, saint Joseph a été déclaré officiellement patron de l’Église Universelle, par le Bienheureux Pape Pie IX.

Prions donc le Glorieux Saint Joseph, avec dévotion et confiance, en ces temps si mystérieux de la vie de l’Église, pour qu’il la protège des attaques de ses ennemis, internes et externes :