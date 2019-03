L’abbé Hervé Benoît nommé recteur du sanctuaire et curé de la paroisse de Châteauneuf sur Cher

Mgr Jérôme BEAU, archevêque de Bourges, afin d’assurer la vitalité et le bien du sanctuaire et de la paroisse de Châteauneuf sur Cher, a décidé de nommer Monsieur l’Abbé Hervé Benoit recteur du sanctuaire et curé de la paroisse de Châteauneuf sur Cher.

Il en prend la responsabilité canonique à compter du 1er dimanche de carême c’est-à-dire à compter des vêpres du 9 mars 2019.

La basilique Notre-Dame-des-Enfants fut bâtie à l’initiative de l’abbé Jacques-Marie Ducros, curé de Châteauneuf, qui lança une grande souscription à laquelle il demanda la participation de tous les enfants de France. En effet, nommé curé de Châteauneuf-sur-Cher en 1861, l’abbé Ducros y découvre une église en ruine. Pour la reconstruire, il décide une souscription, en demandant « deux sous » à chaque enfant, en échange de quoi il promet de prier pour lui la Vierge Marie. Il reçoit en retour beaucoup de « deux sous », mais aussi beaucoup de lettres, dont une écrite par une fillette de dix ans, habitant Semur-en-Brionnais : « Vous nous annoncez, Monsieur le Curé, que le nouveau sanctuaire que vous élevez sera dédié à Notre-Dame des Enfants. Quel beau nom ! La Sainte Vierge, invoquée sous ce titre, se plaira à combler l’enfance des grâces les plus abondantes. » De là naît l’idée du nom, et en 1866, la confrérie de Notre-Dame des Enfants est créée. Elle est érigée en archiconfrérie par bref du pape Pie IX le 21 janvier 1870.

Le 29 août 1869, la première pierre de l’église est bénie par Monseigneur de la Tour d’Auvergne. En 1896, le pape Léon XIII érige le sanctuaire en basilique. Elle est consacrée le 24 avril 1898.