Mgr Wintzer plaide pour des prêtres mariés

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, a déclaré sur RCF puis sur France 3 que « le prêtre n’est pas un homme sacré, l’évêque non plus », et qu’il doit donc pouvoir être marié : « cela changerait la conception sacrée de ce qu’est le prêtre ».

Si le prêtre n’a pas de fonction sacrée, on se demande à quoi sert ce Pascal Wintzer. Mgr Pascal Wintzer a été « consacré évêque le 19 mai 2007 ».

Le prêtre n’est pas un homme sacré, l’évêque non plus, je pense que comme c’est le cas dans les églises d’Orient, des hommes mariés pourraient être appelés. Cela changerait la conception sacrée de ce qu’est le prêtre, qui est finalement une manière de le voir comme s’il n’était pas un homme. Comme si la sexualité n’existait pas, comme si tout être humain n’était pas travaillé par la sexualité. Avoir des prêtres qui seraient mariés permettrait de les voir comme des hommes comme tout le monde. Je pense qu’une des raisons de ces crimes commis sur des enfants ou sur des femmes vient de cette conception sacrale du prêtre.

Sachant que 80% des abus sexuels ont lieu dans la famille, je me demande bien comment nous allons faire pour voir les pères de famille comme tout le monde…

Serait-il possible que, au vu de la gravité des faits, les mitrés avec un pois chiche à la place du cerveau cessent de proférer des âneries ?