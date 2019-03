Clôture de l’enquête diocésaine en vue de la béatification du père Jacques Hamel

L’enquête diocésaine en vue de la béatification du Père Jacques Hamel a été clôturée le samedi 9 mars en la chapelle Notre-Dame de l’Annonciation de l’archevêché de Rouen à 10h30. Au cours de cette ultime session diocésaine, après les prestations de serments des officiers de l’enquête, le dossier a été mis sous scellés pour être amené à la Congrégation pour la cause des saints du Saint-Siège à Rome.

Au cours de cette ultime session rouennaise, le greffier a présenté à Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, les actes originaux de l’enquête instruite à Rouen ainsi que deux copies. Un porteur sera désigné pour porter ces deux copies à la Congrégation pour la Cause des Saints à Rome.

Les membres du Tribunal (l’archevêque, le juge délégué pour mener l’instruction, le promoteur de justice), mais aussi le postulateur – le père Paul Vigouroux – ont prêté serment d’avoir accompli leur charge fidèlement durant l’instruction. Le porteur désigné a fait de même pour sa mission d’apporter à Rome les deux copies authentifiées. Enfin, le chancelier du diocèse posera les scellés, avec un cachet de cire, sur les actes originaux de l’enquête instruite à Rouen et sur les deux copies afin d’en garantir l’intégrité dans la conservation et le transport et que personne ne puisse ajouter ou en soustraire quoi que ce soit.

Le déroulé de la session de clôture

Prière d’ouverture.