Agenda: Conférences de Carême à Saint Nicolas du Chardonnet (Paris)

Un lecteur nous invite à annoncer les conférences de Carême de Saint Nicolas qui ont lieu chaque dimanche de Carême à 17h00 suivi du Salut du Saint Sacrement.

Conférences de Carême

La vie chrétienne au sein du monde

par l’abbé Philippe Toulza, FSSPX

Dimanche 10 mars (1er dimanche de Carême)

«Le travail et les occupations du chrétien»

Dimanche 17 mars (2e dimanche de Carême)

«Quand la maladie survient»

Dimanche 24 mars (3e dimanche de Carême)

«Le chrétien et l’étranger»

Dimanche 31 mars (4e dimanche de Carême)

«Etre catholique dans une métropole»

Dimanche 4 avril (1er dimanche de la Passion)

«Les amitiés de la terre et les amitiés du ciel»

Dimanche 14 avril (dimanche des Rameaux)

«La proximité de la mort»

Eglise Nicolas du Chardonnet (Paris)