Message de Mgr Jacques Benoit-Gonnin suite au terrible attentat qui vient de frapper deux mosquées en Nouvelle Zélande

Rapide comme l’éclair, l’évêque de Beauvais publie un communiqué :

Aux croyants musulmans de l’Oise,

Aux femmes et aux hommes éprouvés par tout ce qui est indigne des hommes,

Sans en connaître tous éléments, nous apprenons le terrible attentat qui vient de frapper deux mosquées, en Nouvelle Zélande. Ils ont fait de trop nombreuses victimes.

En cette circonstance dramatique, avec les chrétiens catholiques de l’Oise, je veux exprimer notre proximité de cœur et de peine aux familles des victimes et aux croyants musulmans éprouvés par cet acte inhumain et profondément révoltant.

Alors qu’un certain nombre de personnes, un peu partout, voudraient nous jouer sur les peurs et tendre les relations interreligieuses, nous prions Dieu d’inspirer à tous des sentiments de paix, la seule qui honore Dieu, la paix enracinée dans le respect de l’autre, dans l’humanité des cœurs tellement grands quand ils sont solidaires, et la recherche de la justice.