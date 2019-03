Un appel des moines du Monastère Saint-Benoît (La Garde-Freinet)

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la fondation monastique du Monastère Saint-Benoît à La Garde-Freinet dans le diocèse de Toulon (dans le massif des Maures). Ce Monastère bénédictin fondé en 2012 par Dom Alcuin Reid, prieur, veut aujourd’hui déménager dans une commanderie médiévale de Templiers à proximité de Brignoles afin d’être en mesure d’accueillir de nouvelles vocations mais aussi des hôtes. Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, a renouvelé pour trois ans les statuts canoniques (le monastère ayant été érigé par le diocèse) et soutient ce projet d’implantation dans un lieu plus approprié. Une belle oeuvre à soutenir en ce temps de Carême !

La grande nouvelle dans notre communauté est qu’après beaucoup de réflexion et de prière, et avec le soutien de notre évêque, nous cherchons à obtenir une propriété plus grande et plus appropriée pour vivre notre vocation monastique. Ce faisant, nous devons tout d’abord noter que nos débuts dans le magnifique village de La Garde-Freinet ont été bénis par un accueil chaleureux de la part de la paroisse et ses habitants, dont la gentillesse et la générosité témoignent de leur bonté.

Cependant, un monastère a besoin de place : pour ses moines, pour ses frères en formation, pour les hôtes. Et comme nous grandissons en nombre tant dans la communauté que parmi les hôtes qui souhaitent venir partager notre vie, en particulier lors des grandes fêtes liturgiques, nous devons prendre des mesures prudentes pour l’avenir.

L’occasion s’est présentée d’acheter une commanderie médiévale des Templiers (reprise plus tard par les Chevaliers de Malte) près de Brignoles, dans ce diocèse, devenue propriété privée depuis la Révolution. À cette fin, nous lançons un appel de fonds et nous avons produit une brochure contenant des informations détaillées sur la propriété, les plans de son redéveloppement, les moyens de la soutenir, etc. (La brochure devrait accompagner ce bulletin : si ce n’est pas le cas, contactez-nous et nous vous en ferons parvenir des copies.) Nous apprécions toute aide, et veuillez mentionner ce projet à d’autres personnes qui peuvent nous aider.

Providentiellement, le lancement de cet appel intervient juste après la création de la fondation à but non lucratif « Monastère Saint-Benoît Foundation USA » et « Friends of the Monastère Saint-Benoît » au Royaume-Uni, ce qui nous permet de recevoir des contributions directement dans ces pays avec les avantages fiscaux correspondants. Les détails sont donnés à la dernière page. Nous sommes profondément reconnaissants à nos amis des États-Unis et du Royaume-Uni qui ont travaillé avec diligence pour rendre cela possible.

En ce Carême, nous aurons la joie d’accueillir le père Cassian Folsom, OSB, prieur fondateur des bénédictins de Nursie, qui passera quelques jours avec nous et donnera à notre communauté des conférences de Carême sur la vie et la prière monastiques.

Nous sommes profondément reconnaissants au prieur et à la communauté de Nursie de nous l’avoir rendu disponible.