Une messe à la Chapelle du Palais des Princes Massimo à Rome

Un lecteur nous transmet le lien vers cette nouvelle facebook de l’Institut du Bon Pasteur à Rome. Rappelons que trois prêtres de l’Institut résident à Rome, l’abbé Lenzi, procurateur général de l’Institut du Bon Pasteur, l’abbé Raffray, professeur à l’Université Pontificale Saint-Thomas d’Aquin, et l’abbé Borges, prêtre étudiant. Ils assurent également du ministère auprès des fidèles à Rome et Naples.

L’abbé Lenzi, hier a pu célébrer la Sainte Messe dans la chapelle du Palais des Princes Massimo à Rome à l’occasion de l’anniversaire du miracle d’une résurrection opérée par St Philippe de Néri. Notre Procurateur Général a aussi assisté en qualité de chapelain Son Exc. Mgr Bacqué, Nonce Apostolique et cher ami de l’IBP. Juste après il a rencontré, dans le petit salon du Palais et il a pu s’entretenir longuement avec lui, Son Éminence le Cardinal Burke qui a célébré la Grand’Messe pour la famille Massimo.

Le palais est ouvert aux visiteurs le 16 mars, surtout la chapelle familiale, qui reste fermée le reste de l’année, au deuxième étage, pour la commémoration de la brève résurrection de Paolo Massimo, rappelé à la vie en 1583 par saint Philippe Néri. L’enfant était malade depuis plus de deux mois, et on craignait pour sa vie. Philippe Néri, dont le prince était un fidèle, venait le voir chaque jour. Le jour de la mort de l’enfant, le prêtre florentin le trouva mort lors de sa visite : il l’embrassa, pria quelques instants auprès de lui, l’aspergea d’eau bénite selon l’usage, puis l’appela par son prénom ; le mort se serait alors redressé, aurait eu le temps de se confesser, puis le saint lui ayant laissé le choix entre vivre ici-bas ou rejoindre sa mère et ses sœurs au paradis, il aurait choisi de se rendormir dans la mort: un double miracle !