Fermeture de l’Institution Saint-Louis au Barroux

Dans la dernière lettre les Amis du Monastère (n°169) du Barroux, Dom Louis-Marie annonce la fermeture de l’Institution Saint-Louis, collège indépendant que l’abbaye Sainte Madeleine du Barroux dirigeait et soutenait depuis 10 ans. Le collège avait été reconnu comme école catholique par le diocèse d’Avignon en 2014. Il compte actuellement une cinquantaine d’élèves.

Nous ne pouvons que renouveler notre appel à soutenir ces écoles indépendantes et projets d’écoles tant la tâche est importante pour l’avenir de nos enfants mais lourde pour ceux qui conduisent ces projets.

J’ai le grand regret de vous annoncer la cessation des activités de l’Institution Saint-Louis à partir de l’été prochain. Je reconnais ma responsabilité pour avoir accepté sans stratégie suffisante à long terme ce projet lancé par des âmes extrêmement généreuses. Depuis dix ans, ce collège a demandé une énergie fantastique de la part de tous. Pour leur dévouement sans faille, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et en particulier son infatigable présent, Monsieur Hervé Belmontet.

Aux directeurs successifs, aux divers professeurs, à tous les membres du personnel, salariés et bénévoles, j’exprime ma reconnaissance pour leur implication au service de l’Institution Saint-Louis et de ses élèves. Parmi eux, je voudrais remercier spécialement le Père Philippe, qui a réussi à structurer et à développer ce collège, ainsi que Madame Candéla, directrice académique, et Madame Nougier, professeur de sciences, présentes depuis les origines. Je remercie aussi le Père Charbel d’avoir accepté la charge de directeur pendant deux ans.

Tous se sont épuisés à la tâche, de toute façon difficile pour les Pères à mener de front avec la vie monastique. Ma gratitude va aussi aux parents d’élèves qui ont eu la grande délicatesse de remercier l’abbaye pour ce qui a été fait, et qui ont bien compris que c’est avec regret mais en assumant mes responsabilités de “père de famille” que j’ai pris, en accord avec le conseil d’administration, la décision de la fermeture du collège

+F. Louis-Marie, o.s.b., abbé