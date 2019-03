Mgr de Moulins-Beaufort inaugure la mosquée de Reims

Page Facebook de Monseigneur de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims, en date du 15 mars 2019 :

“La grande mosquée de Reims a été inaugurée hier. Joie de partager ce moment avec les musulmans et les représentants de toutes les religions. Voici l’allocution que j’ai pu y prononcer :

“Vous me faites un grand honneur en m’invitant à partager votre joie de ce jour. Je reçois cet honneur aussi en pensant à Mgr Thierry Jordan, mon prédécesseur, qui avait soutenu votre projet dès ses débuts.

Avec moi, les catholiques de Reims se réjouissent que vous puissiez en ce lieu enfin achevé louer le Dieu créateur et miséricordieux, Lui confier vos joies et vos peines, vos espoirs et vos projets, dilater votre cœur pour qu’il soit purifié de tout sentiment mauvais et plein de force pour aller vers les autres avec paix et confiance.

Les uns et les autres nous voulons être des chercheurs de Dieu et mettre en œuvre Sa volonté sainte et bienfaisante, car nous reconnaissons en Lui l’Ami des hommes par excellence, Celui qui ne nous laisse pas dans nos médiocrités mais nous élargit toujours.

Notre pays a, je le crois, une vraie force de cohésion sociale. La réaction de la population après les différents attentats l’a globalement prouvé. Mais il y a aussi dans notre société de la violence latente et cette violence éclate parfois. Nos églises et nos mosquées, nos lieux de prière et d’instruction doivent être des lieux où chacun va puiser de la force, de l’énergie, de la générosité pour aller vers les autres avec respect et estime, avec confiance, avec le désir de construire ensemble.

Puisse la joie de ce jour éclairer la vie des Musulmans de Reims pour longtemps et puisse-t-il être le gage que notre Ville sera toujours une ville de relations mutuelles confiantes et pleines de projets !”