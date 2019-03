Un évêque, un livre : Mgr Ravel

Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, publie un livre aux Éditions Artège, dont le titre est « Comme un cœur qui écoute, la parole vraie d’un évêque sur les abus sexuels ». Le livre est sorti en librairie le 20 mars.

C’est au contact des victimes d’abus dans l’Église que la parole de Mgr Ravel s’est affermie. C’est ainsi qu’il est un des premiers évêques à publier une lettre pastorale sur le sujet « Mieux vaut tard », à la suite du Pape François, et à entamer une profonde réforme de son diocèse pour les les esprits changent. Remettant les victimes à la première place, demandant justice pour les bourreaux, il voudrait que tous comprennent que personne n’a à craindre de la vérité et que justice et miséricorde ne s’opposent pas. Il veut œuvrer contre la « gangrène » qui a envahi l’Église et appelle à la conversion de tous pour que de tes actes ne soient plus couverts et que les victimes soient reconnues comme telles et soutenues.