Un effort de Carême pour Saint Joseph des Lys (Versailles)

Un lecteur nous invite à partager cette initiative de l’Ecole Saint Joseph des Lys à Versailles pour le Carême. Elle invite les étudiants et jeunes professionnels à faire leurs efforts de Carême et à les reverser pour soutenir l’école par des micro-dons via les applications Pumpkin ou Lydia.

L’école Saint Joseph des Lys à Versailles a été fondée par un groupe de parents en 2011. Le Collège de garçons a été ouvert en 2014 et celui des filles en 2017. L’établissement a connu un beau développement et compte aujourd’hui 350 élèves et 17 classes de la moyenne section à la 3è. Il est situé dans le centre de Versailles. Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre est le conseiller religieux de l’école.

Saint Joseph des Lys (Versailles)