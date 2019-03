L’Institut du Bon Pasteur érige une maison dans le diocèse de Varsovie (Pologne)

L’Institut du Bon Pasteur est en charge de plusieurs apostolats en Pologne… Depuis la fin de 2017, un prêtre de l’Institut assure la messe tous les jours à Varsovie. Cette érection canonique acceptée par l’archevêque de Varsovie permet d’assurer une stabilité à ce nouvel apostolat.

Grande nouvelle pour l’Institut du Bon Pasteur en Pologne !

En la fête de saint Joseph, le 19 mars dernier, notre Supérieur Général M. l’abbé Laguérie a érigé officiellement la première maison de l’Institut du Bon Pasteur en Pologne, dans la ville archiépiscopale de Varsovie. En effet, S. Eminence le cardinal Kazimierz Nycz, archevêque de Varsovie, a accepté l’érection canonique de la « maison saint Joseph », dont le supérieur local est M. l’abbé Wojciech Pobudkowski, fixant aussi la fête patronale de cette maison en la fête du grand saint, le 19 mars.

Cette présence désormais stable de l’IBP en Pologne est le fruit et la reconnaissance de l’excellent travail effectué depuis plusieurs années par nos 6 prêtres polonais, à Białystok, Częstochowa, et depuis un an et demi maintenant à Varsovie !

En particulier, l’abbé Pobudkowski célèbre la messe chaque jour au coeur de la capitale polonaise, sur la place du théâtre, dans l’église s. Albert et s. André, de même que les dimanches à Brwinów, juste à côté de Varsovie. Avec la fondation de cette nouvelle maison, l’IBP acquiert désormais une reconnaissance officielle par les autorités ecclésiastiques en Pologne, et inaugure de grands développements à venir dans ce pays très catholique !

Deo Gratias!

Sancte Joseph, ora pro nobis!