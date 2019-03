Le 16 mars 2019, Mgr Tissier de Mallerais, évêque auxiliaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, a tonsuré plusieurs séminaristes du Séminaire Saint-Pie X d’Ecône, ainsi qu’un moine du Monastère (bénédictins) de Bellaigue et à un frère capucin du couvent de Morgon. Il a également imposé les ordres mineurs de portiers et lecteurs à plusieurs séminaristes et frères.

Photos Séminaire d’Ecône