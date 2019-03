Un peu d’intelligence artificielle pour nos évêques

Les évêques français se retrouveront à Lourdes, du mardi 2 au vendredi 5 avril, pour leur Assemblée plénière de printemps.

Une partie de cette assemblée sera consacrée à l’intelligence artificielle (conférences de Jean-Gabriel Ganascia, président du Comité d’éthique du CNRS, et de Pierre Giorgini, de l’Université catholique de Lille).

Après la publication de l’exhortation apostolique (attendue début avril), après les JMJ de Panama et le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, les évêques se pencheront sur la pastorale des jeunes et des vocations.

Deux séquences seront consacrées à la lutte contre les abus sexuels.

Enfin, un temps permettra aux évêques de faire le point sur la question du devenir des églises, ces bâtiments que l’on désacralise et que l’on détruit. S’intéresseront-ils aussi à la hausse inquiétante des profanations et vandalismes ?

Cette assemblée plénière sera également l’occasion d’élections, notamment celle de la présidence, puisque Mgr Pontier termine son mandat et qu’il approche de la retraite, ainsi que celle des présidents de conseils et commissions dont les mandats arrivent à échéance.

De façon étonnante, ils n’ont pas prévu de séance sur les élections européennes, que l’Europe qu’ils veulent… Serait-ce parce qu’ils sont très divisés sur le sujet et, comme il est bien connu, il ne faut pas parler de ce qui fâche ?…