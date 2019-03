Un lecteur nous informe du rappel à Dieu de l’abbé Joachim Le Palud dans sa 101è année et sa 74è année de sacerdoce. L’abbé Le Palud était prêtre du diocèse de Vannes et a été l’aumônier de la maison mère de Dominicaine du Saint Esprit à Pontcallec de 1994 à 2016.

Extrait de l’avis publié sur le site Ar Gedour

Absorbé par sa tache d’un combat pour la liturgie, la catéchèse, la morale ou la doctrine sociale de l’Eglise qui mobilisa toute son attention et toute son énergie, il ne cessa « d’éclairer les esprits » pour conduire ses paroissiens très nombreux et de tous horizons à la réflexion. Notons par exemple qu’il fut avec l’abbé Marcel Blanchard la cheville ouvrière de la revue Fidélité catholique. L’abbé Blanchard disait de cette publication qu’elle “se voulait être, contre vents et marées, un flambeau de la Fidélité Catholique d’un groupe de catholiques du diocèse de Vannes…”

Il sut accueillir de nombreux errants. En 1994 il est nommé auprès des sœurs de l’Institut des Dominicaines du Saint Esprit où il assure l’aumônerie. La maison de la grille est aussi largement ouverte, comme ses presbytères l’étaient, tant pour les élèves de saint Thomas -collège/lycée – que les amis, relations, confrères ou gens de passage en recherche. Il assure ce poste jusqu’en septembre 2016 ou il demande pour des raisons de santé à rejoindre la maison Saint Joachim à Sainte Anne d’Auray. Fidèle à la soutane, il a la joie de voir de jeunes confrères la portée sans gêne et avec joie.