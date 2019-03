Nomination de Mgr Descourtieux : la tribune de l’Homme Nouveau

Nous avons évoqué hier la nomination de Mgr Descourtieux en charge de la section qui gère les anciennes attributions de la Commission Ecclesia Dei. Jacques Buégué évoque cette nomination dans une tribune sur le site de l’Homme Nouveau dont nous livrons un extrait ci-dessous… la replaçant dans le contexte des discussions doctrinales qui devront reprendre avec la Fraternité Saint-Pie X.

Du côté de la FSSPX, après l’élection d’un nouveau supérieur général, on reparle de « discussions doctrinales », ce qui revient à dire que la FSSPX entend traiter directement avec la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Du côté romain, au contraire, il est notoire que le Pape n’a pas en l’espèce de souci doctrinal, mais un souci de realpolitik. Deux positions qui, paradoxalement, se rapprochent. Comme second personnage de la Commission disparue, Mgr Descourtieux a toujours eu le souci d’aider l’ensemble des groupes traditionnels, mais il a spécialement tissé avec les divers représentants de la FSSPX des liens d’autant plus aisés et confiants qu’il était connu, dans le traitement du dossier, pour son « ouverture » (la perspective d’une reconnaissance canonique sans exigences onéreuses). Sa nomination a toutes les apparences d’un signal favorable.

Découvrir L’Homme Nouveau

On pourra également lire la contribution de Luc Perrin (spécialiste de l’histoire contemporaine du clergé catholique, et du traditionalisme en France et dans le monde) sur le Forum Catholique qui est également intéressante.