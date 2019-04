40 Days for Life : 302 enfants déjà sauvés de l’avortement !

Lancée mercredi des Cendres 6 mars, la nouvelle campagne de Carême des 40 Days for Life a déjà enregistré un magnifique résultat, au 2 avril :

302 enfants à naître déjà sauvés de l’avortement !

grâce aux vigiles de prière – 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 – pour la fin de l’avortement qui se tiennent devant des avortoirs de 377 villes des États-Unis et d’autres pays.

Comme chaque année, Riposte Catholique s’associe à cette belle initiative en organisant une “chaîne de prière de l’arrière” à laquelle nos lecteurs sont invités à s’associer jusqu’au dimanche des Rameaux 14 avril, qui marquera le terme de cette campagne de Carême.

Comment vous y associer ? Tout simplement en vous engageant à prier chaque jour une dizaine de Je Vous salue Marie aux intentions de cette campagnes des 40 Days for Life. En adhérant à cette chaîne de prière “de l’arrière”, vous recevrez la veille de chaque jour de cette campagne, une lettre quotidienne d’information qui vous donnera l’intention du jour, un texte de la Sainte Écriture à méditer, des informations sur la campagne en cours, notamment des photos des différentes vigiles, et le nombre d’enfants à naître sauvés au cours de ce Carême 2019…

Pour votre inscrire, signalez-le ici ! On peut rejoindre cette chaîne de prière à tout moment et prier quand on le peut, seul, en couple, en famille, en communauté…

En union de prière pour la vie avec les