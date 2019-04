Un peu de spiritualité…

L’abbé Henri Forestier, prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, propose depuis quelques années un mot spirituel… quelques lignes de spiritualité envoyées tous les jours pour faire rayonner nos journées. Ces mots spirituels sont disponibles sur le site… ou plus simple vous pouvez, en vous inscrivant, les recevoir tous les jours par mail.

Depuis quelques années que je suis prêtre, j’ai croisé beaucoup de chrétiens qui voudraient sincèrement progresser dans l’amour de Dieu.

Mais à cause d’un emploi du temps surchargé, à cause de la difficulté de rencontrer un prêtre disponible, et à cause du découragement qui ruine les meilleures résolutions, beaucoup abandonnent ce bon désir qui venait certainement de Dieu !

Pour ceux-ci, et pour tous ceux qui veulent faire partie d’une famille spirituelle, je propose aujourd’hui un mot spirituel quotidien.

Vous recevrez chaque matin un mail court et simple, basé sur la fête de l’Eglise du jour, avec un enseignement spirituel, et une résolution pratique à suivre au cours de la journée.