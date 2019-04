Une appli pour payer la quête dans 50 églises mayennaises

Pas de monnaie pour la quête du dimanche à la messe ? Ce n’est plus un problème : téléchargez l’appli La Quête. Choisissez votre église ! Cliquez ! C’est fait ! Déjà 50 églises sont connectées en Mayenne, soit une dizaine de paroisses, sont déjà connectées. Fini les mini pièces rouges, et les jetons de caddies de grandes surfaces dans les paniers du dimanche et ceux des messes de mariage.

Avec son téléphone mobile le paroissien connecté n’aura désormais plus “la honte” quand le panier de quête lui passera sous le nez au moment de l’offertoire. Combien sont ceux en effet, qui n’ont pas un sou en poche, tapent sur leur pantalon, ou glissent une petite pièce rouge, pour dire qu’ils ont fait leur offrande, mais avec un peu de scrupule quand même.

Une photo, un nom de paroisse et d’église et c’est parti. LA connexion est immédiate. Vous enregistrez le numéro de votre compte bancaire, enregistrez un petit code. Il n’y a plus qu’à ouvrir votre appli le dimanche au moment de la quête. L’avantage : vous pouvez donner dans votre paroisse de prédilection, même à l’autre bout du monde !