Ordinations diaconales à Denton

Le 30 mars, 7 séminaristes du Séminaire Our Lady of Guadalupe (Fraternité Saint-Pierre à Denton, USA) et 2 frères de la Congrégation des Fils du Saint Rédempteur ont été ordonnés diacres par Mgr Joseph Perry, évêque auxiliaire du diocèse de Chicago (USA).

Les diacres de la Fraternité Saint-Pierre sont l’abbé Daniel Alloy (USA, Nebraska), l’abbé Eric Krager (USA, Pennsylvanie), l’abbé Joseph Loftus (USA, Idaho), l’abbé David McWhirter (USA, Pennsylvanie), l’abbé William Rock (USA, New Jersey), l’abbé Javier Ruiz Velasco Aguilar (Mexique, Jalisco) et l’abbé Thomas Sofatzis (Australie, Hurstville).

La veille à l’issue des Vêpres, l’abbé Daniel Geddes, assistant du Supérieur Général de la FSSP, avait reçu leur incorpation définitive au sein de la Fraternité Saint-Pierre.

Autres photos (FSSP District Nord Américain)