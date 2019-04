Mgr Eric de Moulins-Beaufort était invité de l’émission Dimanche en politique le 7 avril. Il s’est exprimé sur de nombreux sujets :

Abus sexuels :

“Quand on a rencontré les personnes victimes de pédophilie, on mesure le traumatisme que cela crée”. “Nous avions pris alors un certain nombre de mesures. L’une d’elles était de proposer aux personnes victimes un geste financier d’ordre symbolique à titre de reconnaissance de la souffrance qu’elles ont subies. Non, pas une réparation, car on ne peut pas réparer ça.””La relation entre un prêtre et ses fidèles peut rapidement se pervertir, il faut être attentif.”

“Souvent, les parents des personnes victimes ne voulaient pas qu’on en parle, quelquefois les victimes elles-mêmes ne voulaient pas qu’on en parle. Et puis les autorités judiciaires pendant très longtemps n’ont pas été très attentives à ces sujets-là”.

“Aujourd’hui, nous sommes obligés de regarder en face que ces abus ont eu lieu de manière plus fréquente. (…) Aujourd’hui, on sait que l’intrusion d’un adulte dans le développement sexuel, affectif d’un enfant est une violence que cette personne mettra toute sa vie à surmonter.”