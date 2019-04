Prises de soutanes et tonsures à Campos

Un lecteur nous invite à parler davantage de la tradition en Amérique du Sud. La Fraternité Saint-Pie X dispose d’un district dynamique avec des implantations notamment en Argentine, au Paraguay, en Colombie, au Chili, au Pérou… Le Brésil est la terre de l’administration apostolique de Campos, qui en plus des implantations historiques de Campos (Etat de Rio de Janeiro) dispose de différents ministères au Brésil. L’Institut du Bon Pasteur compte beaucoup de vocations originaires d’Amérique du Sud… et a donc développé différents apostolats au Brésil (plusieurs maisons), une autre en Colombie et un ministère régulier au Costa Rica. La Fraternité Saint-Pierre développe depuis une quinzaine d’années une mission à Anolaima en Colombie (avec une école qui compte 200 enfants), certains de ses prêtres ont collaboré avec l’Opus Christi Salvatoris Mundi au Pérou (Missionnaires Serviteurs des Pauvres, oeuvre soutenue par l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault en France dont certains prêtres célèbrent assez régulièrement la forme extraordinaire).

Le 24 mars dernier, 3ème dimanche de Carême, 6 séminaristes de l’Administration Apostolique Saint Jean Marie Vianney ont reçu la soutane et 5 autres ont été tonsurés par Mgr Fernando Arêas Rifan en l’église Notre-Dame du Carmel. L’administration apostolique personnelle Saint Jean-Marie Vianney de Campos a été érigée par le pape Jean-Paul II le 18 janvier 2002 sur la base de l’Union Sacerdotale de Saint Jean-Marie Vianney, groupe de prêtres qui ont conservé l’ancienne liturgie, la discipline et la coutumes traditionnelles. L’administration compte une quarantaine de prêtres, une trentaine de séminaristes et une trentaine de religieuse.

Administration Apostolique Personnelle Saint Jean Marie Vianney