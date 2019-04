Sous-diaconats et ordres mineurs à Ecône le 6 avril 2019

Le samedi 6 avril, Mgr Bernard Fellay a conféré les seconds ordres mineurs d’acolyte et d’exorciste à 3 séminaristes d’Ecône (dont un séminariste des Coopérateurs du Christ-Roi de Caussade) puis ordonné 10 sous-diacres (9 de la Fraternité Saint-Pie X et un capucin de Morgon). Dans son homélie il a notamment évoqué les obligations des nouveaux sous-diacres : “De même, nos renoncements et sacrifices, et spécialement en ce jour le renoncement fait par les sous-diacres dans le vœu implicite de chasteté parfaite, peuvent paraître un renoncement à la vie. Ils sont en fait source de grâce s’ils sont faits pour Dieu“.