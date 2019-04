Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres

Dans une de nos dernières contributions nous avons parlé des Missionnaires Serviteurs des Pauvres du Tiers Monde, cette oeuvre au service des plus pauvres au Pérou. Un lecteur nous interroge pour en connaître plus sur cette oeuvre. Nous avions aussi évoqué cette communauté à propos de la forme extraordinaire qui est célébrée par certains prêtres (ici) et surtout par la communauté des religieux contemplatifs.

Ci dessous le petit compte-rendu de la visite du Père Augustin, MSPTM, à Besançon (Apostolat de la FSSP) Missionnaires Serviteurs des Pauvres