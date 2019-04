Les inscriptions ont aussi été lancé depuis quelques semaines pour le Pèlerinage de Tradition de Chartres à Paris dont le thème sera cette année : “Servir la Chrétienté”. Un des nouveautés cette année est la création des membres priants, comme pour les anges gardiens (Pèlerins non marcheurs) du Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, ils prieront avec les pèlerins tout au long des 3 jours de Pentecôte :

Comment peut-on être pèlerin à distance ?

C’est grâce à la communion des saints que nous pouvons mériter les uns pour les autres les grâces utiles pour notre sanctification. « Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ? Tous les membres prennent part à sa joie. Or vous êtes le Corps du Christ, et membre chacun pour sa part » (1 Co 12, 26-27). Le moindre de nos actes fait dans la Charité rejaillit au profit de tous, vivants ou morts.

Ainsi, les prières et les sacrifices effectués par les « membres priants », où qu’ils se trouvent, et unis à Notre Seigneur Jésus-Christ par la Charité, mériteront des grâces pour la colonne des pèlerins. Réciproquement, ceux offerts par les marcheurs attireront les grâces du pèlerinage sur les « membres priants ».

A qui s’adresse le groupe des « membres priants » ?

Il s’adresse à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre au pèlerinage, retenus par leur devoir d’état ou empêchés par leur condition physique mais souhaitent y participer spirituellement.

Les « membres priants » peuvent donc être des parents de jeunes enfants, des malades, des personnes trop âgées pour parcourir la centaine de kilomètres du pèlerinage, des expatriés, des militaires en opération voire même des religieux et religieuses, etc.

Pourquoi faire le pèlerinage avec les « membres priants » ?

Pour que personne ne soit empêché de prendre part à ce beau pèlerinage au service de la Chrétienté. Pour que chacun, selon ses possibilités, participe aux méditations, aux chants et à la supplication des milliers de pèlerins venus du monde entier en l’honneur du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de Chartres. Vivez pendant trois jours la communion des saints qui réunit tous les pèlerins de Pentecôte, marcheurs et non marcheurs !