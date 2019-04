4 251 adultes seront baptisés dans la nuit de Pâques

Ils étaient 4258 à être baptisés en la fête de Pâques 20118, ils seront 4251 cette année.

La moitié de ces nouveaux baptisés se situe dans la tranche des 26/40 ans (49%) tandis que les 18/25 ans (22,8%) et les 41/65 ans (25,1%) comptabilisent quasiment chacun un quart. Quand au plus de 65 ans, ils ne représentent 3,1% des futurs baptisés.

Les femmes devancent largement les hommes avec 65% de baptisées contre 35%.

76% des appelés sont issus des villes/ banlieues et 24% du rural.

Les ouvriers et les employés (40,4%) représentent plus d’un tiers des néo-convertis, suivis par les enseignements (17,8%) et les étudiants (14%).

Les demandeurs d’emplois (6,6%) précèdent les parents au foyer (5,1%) et les indépendants (5,4%) qui se suivent de près.

Les retraités (2,4 %) ferment ce décryptage sociologique.

54,4 % des adultes déclarent avoir reçu un héritage chrétien tandis que 6% sont d’origine musulmane. Ceux issus du judaïsme sont 0,2%. 23,1% viennent de familles sans religion.

C’est en Île-de-France qu’aura lieu le plus de baptêmes avec 1.447 futurs baptisés et précisément 370 à Paris.

La province ecclésiastique de Lyon, qui regroupe les diocèses de Lyon/Annecy/Belley-Ars/Chambéry, Maurienne et Tarentaise /Grenoble-Vienne /Saint-Étienne /Valence /Viviers, compte 320 nouveaux baptisés.

Vient ensuite la province ecclésiastique de Rennes (9 diocèses), qui compte 303 futurs baptisés.