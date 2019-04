Vers la reconstruction de l’église de Parisot

Parisot est une commune française située dans le département de Tarn-et-Garonne. En 2002, l’ancienne église, datant de 1870, qui menaçait de s’effondrer fut détruite, faute de moyens de restauration.

Or, le legs d’un ancien habitant de Parisot aujourd’hui décédé pourrait permettre de reconstruire l’église. En effet, la commune a hérité d’une somme et de biens immobiliers qui ont permis d’acter cette reconstruction. Le don qui a été fait à la commune a été soumis à l’acceptation de reconstruire une église (et non à rénover Sainte-Sigolène, l’autre église du village).

Hier, une réunion publique a été organisée pour évoquer cette reconstruction :