Mgr Dufour favorable à l’ordination d’hommes mariés

Monseigneur Dufour, évêque d’Aix, déclare sur France Bleu Provence :

“Je pense qu’il n’y aura jamais d’ordination de femmes, mais il pourrait y avoir de nouveaux ministères pour les femmes”. “L’ordination des hommes mariés se fait déjà chez les maronites au Liban, chez les Grecs catholiques et chez les Syriens catholiques. Bien sûr j’y suis tout à faire favorable si un jour le besoin s’en fait vraiment sentir et si l’évolution de notre Église le permet”.

En mars 2019, l’archevêque de Poitiers, Pascal Wintzer, s’était montré favorable à l’ordination d’hommes mariés. Il était jusqu’à ce lundi de Pâques le seul à se prononcer sur ce sujet et ce, alors que le mois dernier, l’institut Odoxa publiait pour la revue Témoignage chrétien une étude dans laquelle les Français plébiscitent la fin du célibat des prêtres et l’ordination des femmes : 78% des Français, 79% des catholiques et 68% des pratiquants estiment que les femmes doivent être autorisées à devenir prêtres.

15 prêtres ont été ordonnés en deux ans au sein du séminaire d’Aix-en-Provence et d’Arles, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale.