Frédéric Delemazure nouveau directeur de l’Enseignement catholique du diocèse de Nantes

Frédéric Delemazure sera le nouveau directeur de l’Enseignement catholique à la rentrée de septembre. Agé de 56 ans, actuellement directeur de l’enseignement catholique en Seine-Saint-Denis depuis septembre 2013, il a été nommé par l’évêque de Nantes Monseigneur James pour succéder à Jean-Loup Leber qui assure l’intérim depuis le licenciement de Philippe Cléac’h fin février. Ce dernier avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire un mois plus tôt dans une affaire de trafic de stupéfiants.

L’Enseignement catholique compte plus de 102 000 élèves en Loire-Atlantique, il emploie plus de 6200 enseignants. Nommé par l’Evêque pour être son représentant auprès de l’Enseignement catholique de tout le diocèse, le Directeur diocésain exerce une mission d’accompagnement des établissements. En lien privilégié avec les Chefs d’établissements, il concourt à l’animation et à l’harmonisation de la vie des établissements, assure la promotion et la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des autorités académiques, les représente au sein de l’Eglise diocésaine, assure le lien entre l’échelle diocésaine, l’échelle académique, l’échelle régionale et l’échelle nationale.

Frédéric Delemazure a été enseignant de sciences économiques et sociales, puis est devenu « surveillant général », avant de prendre un poste de directeur adjoint à Lille. Chef d’établissement depuis 20 ans, il a dirigé trois établissements, un collège-lycée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, puis un collège à Reims et enfin un lycée polyvalent à Tourcoing.