Les Cadets de Bretagne, le plus ancien patronage de France, renaît

Les Cadets de Bretagne, le plus ancien patronage de France, pourra inaugurer en 2020 son nouveau centre sportif et culturel au cœur de Rennes. Vendredi 26 avril a été posée la première pierre du futur complexe omnisport et espace culturel des Cadets de Bretagne. Victime de la vétusté de ses locaux, l’association s’était vue obligée de réduire ses activités. Hubert Thouminot, président des Cadets de Bretagne et ancien jeune sportif du club, raconte : « C’était la fin de l’association ! »

Ce patronage créé en France, en 1847. En 2009, une première charte a été signée entre la Ville de Rennes et le diocèse afin d’étudier l’évolution des 4 grands patronages rennais. En janvier 2019, cet engagement a permis d’aboutir à la signature d’un protocole de restructuration pour 3 sites : les Cadets de Bretagne, l’Avenir de Rennes et l’ASCL Jeanne-d’Arc. Mgr Pierre d’Ornellas a témoigné de cette volonté en partageant son souhait « d’inscrire les Cadets dans le 21e siècle. » Faisant le parallèle entre le dynamisme du fondateur des Cadets et la mobilisation pour reconstruire la cathédrale de Paris, l’Archevêque de Rennes s’est interrogé :

« Qu’on donc fait les bâtisseurs de Notre-Dame pour que cette œuvre perdure ? Qu’avait donc l’Abbé Bourdon pour construire un patronage que, aujourd’hui, nous voulons reconstruire ? »« L’œuvre des Cadets permet aux jeunes de sculpter leur vie pour qu’elle soit belle. »

Sébastien Sémeril, Premier adjoint à la Maire de Rennes, s’est dit « très heureux de ce moment symbolique qui permet de conclure une phase d’inquiétude : nous avons discuté pendant plusieurs années ».